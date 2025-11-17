Hombre sufrió ataque presuntamente a manos de su hermano a las afueras de un concierto

Un enfrentamiento familiar transformó la feria anual de Tuzantán en un escenario de pánico la noche del 15 de noviembre de 2025. El hecho se registró en el Parque Central del municipio mientras el grupo Los Cadetes de Linares daba un concierto en medio de la celebración.

Según los primeros reportes, la víctima, identificada como Abner, fue agredido presuntamente por su propio hermano. Testigos relataron que ambos estaban bajo los efectos del alcohol cuando la discusión escaló rápidamente a una riña física.

El ataque se tornó más violento cuando el agresor roció gasolina sobre la víctima y le prendió fuego, dejándolo envuelto en llamas frente a la multitud. Asistentes al evento intervinieron de inmediato para apagar las llamas y retirar la ropa, evitando así lesiones más graves.

¡Fuerte riña en #Tuzantán! Durante un concierto de la feria, un joven fue atacado por otro, quien presuntamente le roció gasolina y le prendió fuego en el parque central



🔗 https://t.co/QnJiRwpnPM pic.twitter.com/mwum0llkAB — Diario del Sur (@diariosur_oem) November 16, 2025

Personal de Protección Civil brindó atención inicial en el lugar y trasladó a Abner al Hospital General de Huixtla, donde permanece bajo cuidado médico especializado por quemaduras de segundo grado.



El presunto agresor logró escapar y hasta el momento no ha sido localizado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrió una investigación por intento de homicidio y recopila testimonios, además de revisar videos captados por los asistentes para esclarecer los motivos del ataque.

El incidente generó conmoción entre los asistentes y la comunidad local, quienes expresaron sorpresa y preocupación por la violencia en un evento tradicionalmente familiar. El ataque fue grabado y difundido en redes sociales, mostrando el momento en que la víctima cae envuelta en llamas.

Autoridades locales y estatales anunciaron que se reforzará la vigilancia en eventos públicos mientras se avanza en la investigación. La FGE reiteró que seguirá el caso hasta la captura del presunto agresor y mantendrá la atención médica a la víctima.