Hombre viajó para "reconciliarse" con su esposa: la encontró y acabó con su vida en vía pública

Un hecho de violencia de género ha estremecido a la comunidad en Balasore, India, luego de que un hombre, identificado como Sheikh Amjad, presuntamente acabara con la vida de su pareja en plena vía pública.

Los hechos se registraron el pasado jueves 18 de septiembre luego de que el hombre viajara cerca de 175 kilómetros desde Cuttack y convenciera a la mujer de que se vieran con la excusa de que quería reconciliarse con ella.

El momento exacto del ataque quedó grabado por una cámara de seguridad del sector, que captó una discusión previa al ataque que tuvo la pareja. Posteriormente, el hombre sacó un arma y obligó a la mujer a desplazarse una cuadra arrastrandola del cabello, mientras ella pedía ayuda.

En declaraciones con medios locales, algunos testigos afirmaron que el agresor sacó un cuchillo de manera repentina y le cortó la garganta a la mujer. Aunque la escena provocó gritos y pánico entre los transeúntes, ninguno fue capaz de intervenir.



No fue sino minutos después cuando varios ciudadanos lograron detener a Sheikh tras la agresión. Luego de ser capturado por los ciudadanos, fue entregado a la policía de Balasore para iniciar el proceso legal.

La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, sobrevivió inicialmente al ataque, pero quedó tirada en el suelo con heridas bastante graves. Fue trasladada de urgencia al Hospital de la Sede del Distrito de Balasore, y posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue intervenida quirúrgicamente.

Actualmente su estado es muy crítico y tendrá que permanecer recibiendo cuidados especial. Por su parte, Sheikh Amjad está bajo custodia de las autoridades y enfrenta cargos graves.

Las autoridades han señalado que por ahora el hombre se mantendrá en prisión mientras avanzan las investigaciones y se determinará si ya existía alguna denuncia por violencia.

Este es el video