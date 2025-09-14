Hombres engañaron a menor para que abriera la puerta de su casa: acabaron con la vida de su madre

En vivo
Según los reportes de las autoridades, los hechos se dieron cuando cuatro delincuentes a bordo de dos motos irrumpieron violentamente en el hogar, perpetrando el ataque en cuestión de segundos, el pasado 13 de septiembre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: septiembre 14, 2025 04:46 p. m.

Un terrible crimen sacudió a la comunidad de Lima, en Perú, tras confirmarse la muerte de Jocelyn Oqueño, una madre de 30 años, que fue brutalmente asesinada a balazos dentro de su propia vivienda.

Según los reportes de las autoridades, los hechos se dieron cuando cuatro delincuentes a bordo de dos motos irrumpieron violentamente en su hogar, perpetrando el ataque en cuestión de segundos, el pasado 13 de septiembre de 2025.

El crimen, registrado por videos grabados por vecinos, mostró el ataque de los sicarios, quienes huyeron. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los ciudadanos es que el hijo menor de la víctima habría abierto la puerta a los atacantes, confundiéndolos con familiares tras engaños de los sujetos.

Además, vecinos han señalado que la mascota de la familia, un perro pitbull de tres años llamado Larry, intentó defender a la mujer del ataque, recibiendo tres disparos de los agresores en el cuello y perdiendo la vida casi instantáneamente.

El esposo de Jocelyn relató en medios locales que la mujer se dedicaba a la venta de plásticos y ocasionalmente ofrecía cervezas a conocidos desde su casa. La familia insiste en que no había recibido amenazas previas ni tenía problemas con nadie, descartando un ajuste de cuentas.

No obstante, la División de Homicidios de la Dirincri, a cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque.

Los vecinos del sector exigen a las autoridades que se investigue a profundidad este crimen, señalando que tienen temor por sus vida y las de sus familiares por las bajas medidas de seguridad y garantías para los habitantes.

Tras el doble asesinato, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias clave, como celulares, casquillos y testimonios de los residentes.

