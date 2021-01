¡Increíble! Hombre horrorizado por coronavirus se escondió en un aeropuerto por tres meses

Un increíble caso asombró a los habitantes de Chicago, Estados Unidos , tras conocer la historia de un hombre que, horrorizado por el coronavirus , se escondió en un aeropuerto de la ciudad.

El hombre, identificado como Aditya Singh, de 36 años, por miedo a volver a su casa en California, permaneció tres meses en el aeropuerto, así lo ratificó el diario Chicago Tribune.

Fue detenido

Un empleado del aeropuerto se percató de la presencia de Singh y posteriormente fue detenido. La principal pregunta de muchos es como comía y, ante esto, se conoció que eran los pasajeros quienes lo dotaban de alimentos.

¿Qué dijo el juez?

"Me están diciendo que una persona, que no era empleado y no estaba autorizada, ha estado supuestamente viviendo en una parte segura de la terminal del aeropuerto de O'Hare desde el 19 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021 sin ser detectado ¿Lo he entendido correctamente?", manifestó la jueza del distrito de Cook Susana Ortiz.