Indignación en Perú por jóvenes que fueron captados teniendo relaciones en cementerio

Una situación insólita y considerada como una falta de respeto ha generado indignación en Perú. Una pareja de jóvenes fue captada teniendo relaciones sexuales entre las lápidas de un cementerio en el distrito de La Unión, región Piura.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles, cuando la señora Martha R., vecina del sector, se dirigía como cada semana al camposanto para visitar la tumba de su padre. Al girar por una de las esquinas del pabellón principal, se encontró con una escena que calificó como "bochornosa": un hombre y una mujer en actitud comprometedora al costado de unas tumbas.

“Ay, madrecita, por Dios. Qué barbaridad”, se le escucha decir en el video que grabó con su celular y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El clip ha generado todo tipo de reacciones. Algunos usuarios expresaron su repudio por lo que consideran una clara falta de respeto en un lugar destinado al descanso eterno, mientras que otros tomaron el asunto con humor. Comentarios como “Respete señora, que no ve que hay entierro”, “Creando nueva vida frente a los muertos” y “Que la partida de unos no evite la dicha de otros” .

Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial por parte de las autoridades municipales o del cementerio. Sin embargo, la comunidad ha exigido mayor vigilancia en el lugar para evitar que este tipo de comportamientos se repitan.