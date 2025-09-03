Investigan a famosos 'influencers' por presuntamente lavar dinero para narcos

Polémica en México tras conocerse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una investigación en contra de al menos 63 'influencers', en especial contra Markitos Toys, por presuntamente lavar dinero para miembros del Cartel de Sinaloa, esto debido a un rápido ascenso financiero que han mostrado en redes sociales en muy poco tiempo.

Lo que comenzó a elevar las sospechas de las autoridades fueron algunas dinámicas que estos 'influencers' comenzaron a hacer en sus redes sociales, desde dar alguno detalles hasta regalando autos de lujo, dinero en efectivo y otros bienes. Incluso, uno mostró la compra de un avión privado, algo que poco se ve en un creador de contenido en el mundo.

Markitos Toys, investigado por presuntamente lavar dinero // Foto: Instagram @markitostoys

¿Quiénes son los 'influencers' salpicados en este caso?

Los integrantes de 'Team Toys' son los principales investigados en este caso, de hecho, hace poco uno de ellos fue asesinado por miembros del Cartel de Sinaloa. Markitos Toys, cuyo nombre real es Marcos Eduardo Castro Cárdenas, es el creador y líder del grupo conocido como 'Los Toys', quienes comenzaron de manera informal y de un día a otro se volvieron millonarios.

Un día en Culiacán varios de sus rostros aparecieron en folletos en donde se denunciaba que eran parte del Cartel de Sinaloa, parte de sus finanzas llegaban a sus bolsillo. De hecho, van tres asesinados de este 'team' de influencers desde finales de 2024.

Por ahora, avanza la investigación y este team no sería el único implicado en el caso, sino que otros creador de contenido estarían relacionados con este caso y pronto esperan dar con resultados clave en este tema desde la UIF.

"Uno de los hechos más polémicos se registró tras la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', identificado por autoridades como jefe de seguridad de Los Chapitos hasta finales de 2023, a quien Markitos Toys identificó como un gran amigo", contaron en el medio local Milenio.