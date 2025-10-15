En vivo
Israel confirma que el cuarto cuerpo entregado por Hamás anoche no es de ningún rehén

Israel confirma que el cuarto cuerpo entregado por Hamás anoche no es de ningún rehén

"Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", recoge el comunicado del Ejército.

Gaza-Israel-AFP.png
Gaza - Israel
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

El Ejército israelí confirmó este miércoles que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes".

"Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", recoge el comunicado del Ejército.

Esta pasada noche el grupo palestino, como parte del acuerdo del alto el fuego firmado con Israel, entregó otros cuatro cuerpos asegurando que todos ellos pertenecían a rehenes.

Sin embargo, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró esta mañana que solo tres de ellos pertenecían a cautivos cuyas familias ya fueron informadas.

Benjamín Netanyahu.jpg
Benjamín Netanyahu //
Foto: AFP

Los cuerpos identificados por el Instituto Nacional de Medicina Forense pertenecen a los rehenes Eitan Levy, de 53 años, el soldado Tamir Nimrodi, de 20 años y Uriel Baruch, de 35 años.

Así, en la Franja de Gaza siguen quedando 21 cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas.

El retraso en la entrega de estos cuerpos, algo que ya se había previsto durante las negociaciones de este acuerdo por las toneladas de escombros que hay en Gaza, hizo que ayer el Gobierno israelí amenazara con restringir la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah.

Pese a la amenaza, esta miércoles se reanudó la entrada de camiones con ayuda desde el cruce egipcio de Rafah hacia los pasos israelíes de Kerem Shalom y Al Auja, desde donde se permite el ingreso a la Franja de Gaza, un día después de que dichos cruces estuvieran cerrados, informó la televisión egipcia Al Qahera News.

Hamás difunde video en televisión donde acaban con la vida de 8 "colaboradores" en Gaza
Hamás difunde video en televisión donde acaban con la vida de 8 "colaboradores" en Gaza
Foto: AFP

Por su parte, fuentes de Hamas han advertido de las dificultades para recuperar los cuerpos debido a la devastación tras los ataques israelíes y al hecho de que comandantes de la organización que conocían su ubicación han muerto.

Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han señalado que la entrega de los restos a sus familiares "podría llevar mucho más tiempo" por la dificultad de encontrar esos restos humanos, "que pueden estar bajo los escombros".

El Ministerio de Salud gazatí estima que, además de los más de 67.000 muertos contabilizados, unos 10.000 más están bajo los escombros de los edificios de la franja.

