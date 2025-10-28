Israel dice que los restos entregados por Hamás son de un rehén encontrado hace dos años

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes que los restos entregados anoche por Hamás no pertenecen a ninguno de los cuerpos de los 13 rehenes que siguen en Gaza, sino a los de un cautivo que el Ejército encontró en diciembre de 2023 en la Franja y que ya fue enterrado.

"Tras completar el proceso de identificación esta mañana, se descubrió que los restos que fueron devueltos anoche pertenecen al secuestrado Ofir Tzarfati, que fue recuperado de la Franja de Gaza en una operación militar hace aproximadamente dos años. Se entregó un mensaje a su familia", recoge el comunicado del mandatario israelí.



El Gobierno de Netanyahu convoca una reunión de emergencia tras la última entrega de Hamás

El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu convocó este martes una reunión de emergencia después de que se confirmara que el cuerpo devuelto anoche por Hamás no corresponde a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, sino a uno ya devuelto anteriormente y que ya fue enterrado en Israel, informó a EFE una fuente gubernamental.

Netanyahu acudió este martes el tribunal que le juzga por corrupción y se espera que la sesión acabe antes de lo previsto tras solicitarlo así el primer ministro, según informaron medios israelíes.

Los restos entregados anoche por Hamás a Israel no pertenecen, avanzan este martes varios medios israelíes citando al Instituto Nacional Forense, a ninguno de los rehenes fallecidos que aún están en Gaza, sino a uno ya devuelto, por lo que se cumple una semana desde que el grupo islamista enviara los restos del último rehén en la Franja.



El grupo palestino aseguró anoche tras hacer llegar el ataúd al Comité de la Cruz Roja que había entregado un nuevo cuerpo como parte del acuerdo del alto el fuego.

Hamás ya ha devuelto 15 cuerpos de rehenes muertos de los 28 que había en Gaza cuando el pasado 20 de octubre entró en vigor el alto el fuego en la Franja, tras liberar a los 20 rehenes que quedaban vivos, a cambio de que Israel dejara en libertad a casi 2.000 prisioneros palestinos y esté entregando también cuerpos de presos palestinos.

Tras la publicación de la noticia de que el último cuerpo devuelto pertenece a un rehén ya enterrado, los ministros ultraderechistas israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, de los que depende Netanyahu para gobernar, pidieron castigar a Hamás.