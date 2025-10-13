Pinzón elogia acuerdo en Israel y Petro responde: "No sé si Colombia quiera un Netanyahu presidente"

La liberación de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo Hamas y la libertad de palestinos detenidos en Israel, después de una negociación internacional encabezada por Estados Unidos, con la mediación de Turquía y Qatar, tiene al mundo hablando de ese proceso, después de los estragos causados por la guerra y el impacto geopolítico que tiene.

En cada país el asunto ha dado para debates internos, como en Colombia. Este lunes, uno de los actores a destacar, en este caso sobre la posición de Estados Unidos e Israel, fue el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien reivindicó la necesidad de la ofensiva frente al grupo terrorista.

“Paz a través de la fuerza. Trump y Netanyahu, a quienes conozco, han demostrado que la defensa de los pueblos, los valores, la democracia y la libertad se deben hacer con toda la fuerza, determinación y amor”, escribió el exministro de Defensa en alusión a que se pudo alcanzar una mediación para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y alcanzar la liberación, con vida, de muchos secuestrados.

Para Pinzón, en alusión a la fuerza defensiva y haciendo símil frente a la lucha contra las bandas criminales y guerrillas, “solo así la paz se convierte en un hecho posible”. Al coincidir en esa política con el presidente estadounidense y el primer ministro israelí, el precandidato ofreció que en su Gobierno “Colombia recuperará su estatus internacional y tendrá una relación estratégica con las naciones democráticas en el mundo. Felicitaciones a Estados Unidos e Israel”.



Trump y homólogos de Egipto, Catar y Turquía firman fin de la guerra en la Franja de Gaza Foto: AFP

Pero esa posición tuvo una reacción rápida para controvertirlo. El presidente Gustavo Petro ironizó al comparar a Pinzón con Netanyahu.

“No sé si Colombia quiera un Netanyahu de presidente. Creo que ya han tenido varios y ha dejado 700.000 colombianos asesinados. El pueblo es libre de escoger su destino. El presidente garantizará las elecciones”, escribió, en un claro dardo que compara la situación con el conflicto que ha vivido el país y, además, también ataca a uno de sus contrincantes políticos, porque es pública la posición del mandatario de desestimar la importancia de la relación con países que, entre otras áreas, han sido claves en inteligencia y seguridad.

El exministro de Defensa le devolvió una respuesta a Petro, insertando en la discusión las fallidas negociaciones con los grupos criminales en Colombia. “Tiene razón, presidente: el pueblo decidirá su propio destino”, fue parte de lo que contestó Pinzón.

La respuesta la complementó al asegurar que el pueblo “rechazará la continuación de sus políticas y las del Pacto Histórico, que solo han traído violencia, incompetencia y fracaso a Colombia”. Pero no solo se refirió a los grupos armados que delinquen en el país, sino que le cuestionó a Petro que “prioriza a los terroristas de Hamás sobre el pueblo colombiano trabajador”.

Sobre ese aspecto, Petro ha escrito decenas de trinos en los últimos días, en los que ha polemizado con varias personas; sin embargo, las posiciones del mandatario parecieron perder peso en medio de la negociación alcanzada y en contraste con la realidad de la violencia que se vive en varios departamentos del país.