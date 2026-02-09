En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Italia interroga al primer sospechoso por los llamados “safaris de la muerte”

Italia interroga al primer sospechoso por los llamados “safaris de la muerte”

Se trata de un camionero jubilado de 80 años. Estos supuestos hechos empezaron a ser investigados el pasado mes de noviembre

Sarajevo - Safaris humanos
Dos combatientes bosnios apuntan con sus rifles a posiciones de irregulares serbios durante intensos combates en los suburbios occidentales de Sarajevo el 9 de junio de 1992. Las fuerzas de defensa bosnias afirman haber logrado avances en desesperados contraataques para romper el asedio de dos meses a la capital.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

