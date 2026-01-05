Izarra asegura que Delcy Rodríguez traicionaría a Cabello y Padrino: "La vimos entregar a Maduro"

La caída de Nicolás Maduro sigue destapando versiones incómodas sobre lo que ocurrió dentro del poder en Venezuela. Este 5 de enero de 2026, el exministro de Comunicaciones Andrés Izarra habló en Blu Radio y dejó claro que, a su juicio, lo sucedido no puede explicarse solo como una operación militar de Estados Unidos.

Izarra, quien hizo parte del círculo cercano de Hugo Chávez y luego del gobierno de Maduro, sostuvo que el desenlace fue el resultado de una larga operación política en la que participaron actores internos del régimen. Según dijo, el escenario actual es el de un madurismo sin Maduro, con las mismas fichas de siempre, pero reorganizadas.



¿Quién es Delcy Rodríguez y cómo se consolidó en el poder?

Durante la entrevista, Izarra describió a Delcy Rodríguez como una operadora política con amplio manejo de relaciones internas y externas. Aseguró que su ascenso no puede entenderse sin su hermano Jorge Rodríguez, con quien, dijo, ha actuado siempre como una sola estructura de poder.

“Ellos no trabajan separados, todo lo hacen en conjunto”, afirmó, al explicar que esa dupla fue ganando espacio mientras otros sectores del chavismo quedaban relegados. Para Izarra, ese trabajo silencioso terminó rindiendo frutos el 3 de enero, cuando, tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió el control del Ejecutivo.



¿Quién se benefició con la caída de Nicolás Maduro?

Izarra insistió en que la clave está en mirar quién ganó con la salida de Maduro. “Los policías siempre preguntan a quién beneficia el crimen”, señaló, antes de lanzar la frase más contundente de la entrevista: “Vimos a Delcy Rodríguez entregar a Nicolás Maduro a los Estados Unidos”.



Según el exministro, los hermanos Rodríguez eran los únicos con canales directos tanto con Washington como con sectores empresariales y actores internacionales. “Ni Diosdado Cabello ni Padrino López tenían esa relación exclusiva con Estados Unidos”, sostuvo.



¿Qué futuro tienen Diosdado Cabello y los militares?

Para Izarra, la reacción posterior a la captura de Maduro dejó en evidencia la fragilidad del poder chavista. Recordó que no hubo respuesta armada ni movilización popular, pese a las amenazas previas de convertir al país en un “Vietnam”.

“El madurismo estaba parado sobre pies de barro”, dijo, al asegurar que hoy lo que existe es una estructura que busca sobrevivir y adaptarse al nuevo escenario. A su juicio, Delcy Rodríguez hará “todo lo que tenga que hacer” para mantenerse en el poder, incluso si eso implica entregar a antiguos aliados.

Izarra concluyó que Venezuela atraviesa ahora una etapa de reacomodo forzado, con un poder interno debilitado y decisiones que, asegura, ya no se toman únicamente desde Caracas.