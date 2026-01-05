En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Izarra asegura que Delcy Rodríguez traicionaría a Cabello y Padrino: "La vimos entregar a Maduro"

Izarra asegura que Delcy Rodríguez traicionaría a Cabello y Padrino: "La vimos entregar a Maduro"

Andrés Izarra asegura que la caída de Maduro fue facilitada desde el propio régimen y señala a Delcy Rodríguez como figura central.

Publicidad

Publicidad

Publicidad