Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe contra Lula

Esta nueva condena se suma a la larga lista de exgobernantes latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 05:34 p. m.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue declarado este jueves culpable de atentar contra el orden democrático y recibió una condena a 27 años y 3 meses de cárcel.

“Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, dijo dijo Cristiano Zanin, antiguo abogado de Luiz Inácio Lula da Silva.

“La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto, centrado en la permanencia, en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado”, aseguró Zanin.

Bolsonaro y otros siete acusados enfrentan cargos por abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado.

En el caso del exmandatario, la Fiscalía añade un agravante al señalarlo como «jefe» de la organización criminal que intentó impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.

