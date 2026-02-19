En vivo
José María Balcázar asume el mando en Perú con la misión de garantizar una transición transparente

José María Balcázar asume el mando en Perú con la misión de garantizar una transición transparente

Ante los cuestionamientos sobre su vínculo con el expresidente Pedro Castillo y el partido Perú Libre, Balcázar fue enfático al declarar su independencia política.

