Joven atacó brutalmente a su exnovia tras ser denunciado con orden de restricción

Un brutal caso de violencia de género ocurrido en São Paulo, Brasil, ha generado conmoción en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que un hombre agrede violentamente a su expareja en plena vía pública, pese a que sobre él pesaba una orden de restricción.

Las imágenes, compartidas por la cuenta de X @ActualidaViral, muestran el momento en que la joven se encontraba de pie junto a una camioneta mientras se arreglaba para salir. A su lado estaba una amiga, quien subió a la parte trasera del vehículo segundos antes de que el atacante irrumpiera en la escena.

De manera repentina, el hombre, identificado como Artur Barbosa, de 33 años, aparece corriendo y lanza una fuerte patada que derriba a la mujer. Una vez en el suelo, la golpea repetidamente, incluso con patadas en el rostro, mientras la víctima intenta protegerse sin éxito.

El ataque continuó cuando Barbosa abrió la puerta trasera de la camioneta, desde donde volvió a lanzar golpes y patadas, en particular con la llamada “patada voladora”. En medio del violento episodio, se observa que las personas dentro del vehículo optan por refugiarse sin intervenir directamente para ayudar a la víctima.

Tras unos minutos, el agresor se aleja, no sin antes asomarse por la ventana del copiloto para, aparentemente, lanzar amenazas tanto a la mujer como a los demás ocupantes del carro.

De acuerdo con información de G1 y otros medios locales, Barbosa fue detenido el 20 de agosto por incumplir la medida de alejamiento dictada en su contra y por la brutal agresión a su expareja.