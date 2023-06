Joven colombiano arriesgó su vida para salvar a 25 perros de un incendio en Perú

Un incendio envolvió el pasado viernes un almacén de reciclaje en el centro de Lima, Perú. Diez unidades de bomberos acudieron al lugar para controlar el siniestro. Tras el incidente, un grupo de personas que se encontraba dentro del edificio logró escapar, pero 25 perros quedaron atrapados en el techo de la vivienda.

Un valiente joven de nacionalidad colombiana, sin dudarlo, escaló hasta el techo del edificio para rescatar a los 25 canes que se estaban asfixiando por el humo.

Un video captado por uno de los testigos mostró cómo el joven arrojó a los animales sobre una sábana sostenida por vecinos de la zona, salvándolos.

Su nombre es Sebastián Arias, quien pasaba por la calle donde se produjo el incendio y no dudó en trepar por la fachada de la casa donde los animales estaban atrapados, rompió las ventanas y rescató a algunos de ellos, sin importar que lo atacaran debido al miedo y el estrés.

El héroe colombiano lanzó a los perros uno por uno hacia un colchón y sábanas improvisadas que los vecinos del sector dispusieron para recibir a los animales en la parte inferior. Finalmente, Arias subió al techo de la vivienda y rescató a otro perro que no tenía a dónde huir.

En una entrevista con el medio peruano Latina Noticias, Sebastián Arias reveló que había trabajado en la recicladora, por lo que conocía la ubicación de los animales y era consciente del grave peligro al que estaban expuestos debido al incendio.

"Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi al perro que estaba arriba en la esquina. Tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro muriera quemado. Escuchar sus llantos, sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así", expresó el colombiano.

Arias admitió que sintió miedo al rescatar al último perro en el techo, pero no pudo soportar la idea de cómo el animal podría morir. "El último perro me dio miedo porque el muro estaba a punto de caerse (...) El perro ya se estaba quemando, su pelaje estaba ardiendo, así que lo agarré agresivamente por el cuello y luego por el hocico, y lo lancé", añadió.

Este acto heroico de Sebastián Arias ha sido ampliamente reconocido y aplaudido por la comunidad local y las personas en redes sociales, quienes destacan su valentía y compromiso con la vida de los animales en medio de una situación de emergencia.

Aquí el video: