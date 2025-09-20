Joven fue atacado por 15 perros en un potrero y se encuentra en estado crítico: quedó en video

Un violento suceso se registró hace unas semanas en Tucumán, Argentina, que dejó a un joven de 28 años gravemente herido tras ser atacado por 15 perros guardianes de una casa.

El hecho se registró sobre el mediodía del martes 2 de septiembre. Según la denuncia de las propietarias, dos hermanas mayores de 70 años que tienen una huerta, el hombre saltó el muro para llevarse unas naranjas.

Las mujeres afirmaron que cuando los perros se percataron de la presencia del sujeto, reaccionaron de forma violenta atacando al joven.

El hecho lo dejó con heridas múltiples. Los agentes de la Policía señalaron que encontraron al joven tendido en el suelo, con heridas graves en varias partes del cuerpo.



El parte médico posterior detalló que el paciente presentó lesiones serias en el cráneo, cuero cabelludo, zona supraciliar, región pectoral y de manera crítica, en el escroto, lo que requirió una cirugía debido a la exposición testicular.

Los vecinos intervinieron con palos y piedras para auxiliar al hombre y la asistencia médica lo trasladó al Centro Asistencial Ramón Carrillo y luego al Hospital Centro de Salud, donde permanece internado en observación de urología.

Las autoridades confirmaron que el individuo cuenta con “varios antecedentes por delito contra la propiedad” y ya había sido capturado en varias ocasiones.

Publicidad

Según las declaraciones de Natalia, la madre del sujeto, en el medio local El Tucumano: "Él entró a la casa porque la dueña se lo permitió. Ahora cuenta otra versión para protegerse por lo que pasó. La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”.

Además, agregó que "él está postrado en la cama y ella dice que mi hijo entró a robar para no tener problemas legales. En el barrio saben que esos animales son un peligro. ¿Qué hubiera pasado si un chico más joven sufriera el ataque? Podrían haber matado a alguien”, denunció.

Imágenes sensibles