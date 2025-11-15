En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Joven se incendia tras saltarse un semáforo en rojo y chocar contra un carro: quedó en video

Joven se incendia tras saltarse un semáforo en rojo y chocar contra un carro: quedó en video

Un adolescente que se desplazaba en motocicleta terminó envuelto en llamas después de colisionar contra un vehículo. Según reportes locales, el joven habría ignorado un semáforo en rojo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad