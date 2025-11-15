Joven se incendia tras saltarse un semáforo en rojo y chocar contra un carro: quedó en video

Cada día ocurren toa clase de accidentes en el mundo, más precisamente de tránsito. En Estados Unidos tuvo lugar un hecho en el que un Joven se incendió tras saltarse un semáforo en rojo y chocar contra un carro en una concurrida vía de California.

Un adolescente que se desplazaba en motocicleta terminó envuelto en llamas después de colisionar contra un vehículo. Según reportes locales, el joven habría ignorado un semáforo en rojo y, aunque no presentó heridas graves, el violento choque generó gran impacto entre quienes presenciaron la escena.

El suceso tuvo lugar en California, donde dos adolescentes de 15 y 16 años de edad circulaban a alta velocidad sin notar el tráfico detenido a su alrededor. De acuerdo con las autoridades, uno de ellos se pasó el semáforo en rojo en la intersección cercana a un centro comercial, lo que ocasionó un choque que en segundos produjo chispas y posteriormente una llamarada.

La motocicleta terminó incendiándose y el fuego alcanzó la ropa y la pierna del joven. Al verlo en peligro, su acompañante no solo se alarmó, sino que se quitó la chaqueta para ayudar a sofocar las llamas.



Otro motociclista que transitaba por la zona también intervino de inmediato, logrando apagar las llamas en los pantalones del adolescente en pocos segundos y, posiblemente, evitando quemaduras más severas.



Video: Joven se incendia tras saltarse un semáforo en rojo