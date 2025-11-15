Niña de 6 años sufrió ataque mientras iba caminando en la calle junto a su madre: quedó en video

Un grave episodio de violencia contra una menor generó consternación este jueves 13 de noviembre de 2025 en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de las calles registraron el momento en que un hombre que caminaba por la zona lanzó una fuerte patada contra una niña de seis años que iba unos pasos adelante de su madre.

En las imágenes se observa cómo la menor cae y rompe en llanto mientras su madre, que avanzaba con otro hijo en coche, corre a auxiliarla. Tras la denuncia de la mujer, uniformados de la comisaría ubicada a pocos metros del lugar actuaron de inmediato y detuvieron de manera preventiva al agresor.

El hombre, de 22 años y de nacionalidad venezolana, portaba un colgante con un certificado de discapacidad y los datos personales de su madre. Minutos después, la madre del detenido acudió al lugar y confirmó ante las autoridades que su hijo tiene un retraso mental.

Personal del SAME atendió a la menor, quien fue sometida a una revisión médica y se confirmó que estaba fuera de peligro. Pese a la agresión captada en video, el atacante fue dejado en libertad por tratarse de una persona con discapacidad.



La Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Leandro Galvaire, abrió un proceso por el delito de lesiones y ordenó la recolección de elementos probatorios, entre ellos la declaración de la madre de la víctima y el registro fotográfico del carnet de discapacidad del joven.

El caso generó inquietud en la comunidad educativa cercana al sector, especialmente en el Boston College, cuyos padres de familia comenzaron a difundir mensajes de alerta por la presencia del agresor en las inmediaciones.

Las autoridades judiciales continúan la investigación mientras residentes de Palermo piden medidas de prevención y mayor acompañamiento en situaciones que involucren a personas con discapacidad en el espacio público.