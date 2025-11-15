En vivo
Niña de 6 años sufrió ataque mientras iba caminando en la calle junto a su madre: quedó en video

El hombre que propinó el ataque, de 22 años y de nacionalidad venezolana, portaba un colgante con un certificado de discapacidad.

