Julio Borges señala que la transición no será fácil: "En Venezuela hay que rehacerlo todo"

La caída de Nicolás Maduro abrió una puerta largamente esperada por millones de venezolanos, pero también dejó al descubierto la magnitud del desafío que viene. Así lo advirtió Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, en entrevista con Blu Radio este 5 de enero de 2026, al señalar que el país enfrenta una transición inédita y profundamente compleja.

Borges habló desde la experiencia de quien ha vivido el exilio, perdió su inmunidad parlamentaria y ha sido perseguido por el régimen chavista desde 2017. Su mensaje fue claro: la salida del dictador no significa que el problema esté resuelto y existe el riesgo de que el mundo crea, equivocadamente, que Venezuela ya pasó la página.



Transición en Venezuela tras la salida de Maduro

El dirigente opositor reconoció la carga simbólica del momento. “Es algo que todos los venezolanos hemos soñado”, dijo, al referirse a las imágenes de Maduro detenido. Sin embargo, insistió en que este es apenas el primer paso. “Esta lucha de 25 años nadie nos la ha regalado”, afirmó, al advertir que ahora comienza una etapa aún más exigente.

Borges explicó que toda transición democrática tiene tres fases: la liberación, la inauguración democrática y la consolidación. Venezuela, según dijo, apenas está cerrando la primera. Mientras tanto, persisten problemas graves: presos políticos civiles y militares, censura informativa, bloqueo de internet y grupos armados aún presentes en las calles.

¿Por qué la reconstrucción del Estado será tan difícil?

La frase más contundente de la entrevista llegó al abordar el futuro institucional del país. “En Venezuela hay que rehacerlo todo”, afirmó Borges, al explicar que no existen condiciones mínimas para unas elecciones libres. A su juicio, el país no se parece a otras transiciones históricas. “No hay fuerzas armadas, no hay policía, no hay sistema judicial, no hay reglas de juego”, señaló.

Por eso, advirtió que no se pueden aceptar “elecciones de cartón” ni procesos de “utilería”. Antes de votar, dijo, es necesario reconstruir la “cancha de juego”: el sistema electoral, la justicia, la seguridad y las instituciones básicas del Estado.



El papel del pueblo venezolano y las elecciones

Frente a las dudas sobre quién debe liderar esta nueva etapa, Borges fue enfático en que el protagonismo no debe recaer en una figura individual. “El protagonista tiene que seguir siendo el pueblo venezolano”, sostuvo, recordando el espíritu del 28 de julio, cuando la ciudadanía expresó su rechazo al régimen.

Reconoció liderazgos como el de María Corina Machado, pero insistió en que la legitimidad solo puede venir del voto. “Si buscamos otro protagonista, no va a ser efectivo”, advirtió. Para Borges, la salida de Maduro “es una gran solución”, pero también abre “mil puertas” que ahora Venezuela deberá aprender a cerrar con democracia, unidad y apoyo internacional.