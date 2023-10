La angustia de los colombianos que aún están atrapados en Israel en medio de la guerra con Gaza

Ya despegó el avión de la Fuerza Aeroespacial con el primer grupo de colombianos que estaban en Israel Israel. Son 110 de personas que llegarán a Lisboa para abordar el FAC 1222 con destino a Colombia.

El Gobierno repatriará a ciudadanos que están en Israel y que desean regresar al país tras la nueva guerra en la región, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en declaraciones a periodistas, aseguró, según las cifras de la Embajada de Colombia en Israel, son 220 los ciudadanos que repatriará Colombia en estos dos aviones.

Uno de los colombianos que todavía está en Israel es el barranquillero Nicolás Urquijo, tiene 25 años, permanece en Jerusalén y hace parte de la peregrinación que viajó con el padre Chucho.

Contó que están a la espera de los vuelos por parte de la FAC, pese a que el primer grupo de colombianos ya salió rumbo al país, aún quedan varios atrapados en Jerusalén, de donde según explicó, se han tenido que mover de lado a lado por cuenta de las alarmas que avisan sobre ataques.

Los operativos para traer de vuelta a colombianos tienen como prioridad a adultos de la tercera edad y menores.

“Nos estamos moviendo de sectores en sectores, esperando algún llamado del gobierno colombiano, que nos den órdenes para ver si vamos a aeropuerto o ver qué hacemos”, dijo.

Habló de la angustia constante que se vive en Jerusalén, pese a que esta ciudad no ha sido blanco de bombardeos, suenan las alarmas todo el tiempo. “Hace dos días nos tocó meternos en un búnker. por las alarmas, no dormimos bien, pasan aviones militares cada segundo”, agregó.

Sobre el proceso para volver a Colombia, aseguró que ha sido complicado por cuenta de la prioridad que dan a la hora de la movilización humanitaria, sin embargo siguen a la espera para volver al país.

“A nosotros los jóvenes al parecer no nos tienen en cuenta, no nos han dicho nada, solamente a la gente de mayor edad que le están poniendo en lista de espera, pero nosotros los jóvenes, que somos aproximadamente 10 jóvenes, no estamos en lista de espera ni nos dicen nada”, dijo.

Plan de evacuación en curso

La embajadora destacó que el Gobierno colombiano considera la seguridad y el bienestar de los ciudadanos colombianos en Israel como una prioridad. Esperan realizar un segundo vuelo de evacuación con otras 108 personas el viernes o sábado.

Manjarrez aclaró que, en caso de que la situación empeore, el Gobierno colombiano seguirá priorizando la repatriación de sus ciudadanos. También mencionó que, en el peor de los escenarios, incluso los residentes colombianos que deseen regresar a Colombia serán evacuados.

