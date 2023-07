"Buenaventura no será militarizada": ministro de Defensa, Iván Velásquez

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó a Buenaventura para liderar un consejo de seguridad sobre la grave situación que se vive en este puerto en el sur del país. El jefe de esta cartera llegó a uno de los barrios más peligrosos y, desde allí, confirmó que no habrá militarización en esta región.

Asimismo, el jefe de la carter de Defensa hizo un anunció importante, pues confirmó que no militarizará Buenaventura, sino que fortalecerá el pie de fuerza con presencia de Armada Nacional y Policía. Esto como respuesta a la petición de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quién pidió esto en el puerto.

Iván Velásquez lanzó una fuerte advertencia a los diversos grupos criminales al decir que la fuerza pública "no hace pactos con criminales". Sin embargo, una posibilidad de obtener beneficios jurídicos para ellos, podrían estar de acuerdo, pero no significa que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Militares no vayan a seguir cumpliendo con su actividad.

Por esta razón, desde Buenaventura, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó el secuestro de la sargento segundo junto a sus hijos menores de edad en Arauca el pasado lunes festivo.

"Estamos esperando que muy pronto la liberen. No solo con estos secuestros, sino con lo que significó el ataque a los policías casi a la madrugada, que estaban desprevenidos en un restaurante (...) El ELN tiene que dar claras muestras de su voluntad de paz. Es incomprensible que ese mismo día, estos de esa organización criminal hubieran cometido hechos, además, contra personas que se encontraban indefensas dadas las condiciones en las que se hallaban. Lo mismo podemos decir del secuestro de la sargento y de sus dos hijos menores", aseveró Velásquez.

