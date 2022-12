La banda irlandesa U2 apoya el proceso de paz en Colombia

Publicidad

A través de su cuenta en la red social Instagram, la banda U2 manifestó su apoyo al proceso de paz en Colombia que este domingo 2 de octubre buscara la refrendación de los ciudadanos desde las urnas.

“El compromiso es una de las palabras más subestimadas. Tomó a Irlanda de un conflicto oscuro y enroscado que sólo no podía parecer resolverse y nos dio una paz que todos podrían compartir. Era difícil para cada uno, brutal para otros. El compromiso pertenece al valeroso. Colombia merece ese honor este domingo. Todos nosotros que rezamos, y también los que no lo hacen, deseamos la paz para la gente Colombiana”, señaló la agrupación musical.

Fonseca y Ringo Star cantan a la paz

El cantautor colombiano Fonseca colaboró en una canción que Ringo Star, el que fuera el baterista de The Beatles, creó para conmemorar el proceso de paz en Colombia, "Now the time has come" (Ha llegado el momento), que salió este viernes al mercado.

El músico colombiano compuso y cantó una estrofa en español para esta nueva versión del tema que Ringo Star y el productor Bruce Sugar crearon en alianza con la ONU para celebrar el proceso de paz en el país suramericano y que está disponible de manera gratuita en plataformas digitales.

"Por un lado, como músico es un orgullo y por otro como colombiano es un privilegio gigante el tener la voz de Ringo Star, que nos preste su voz y su mensaje para contarle al mundo que Colombia está cambiando, está entrando en un proceso de paz y tiene una cara nueva", dijo a Efe Fonseca en una conversación telefónica.