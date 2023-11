“La ciudad es hoy el refugio de más de 35.000 desplazados”, vicealcaldesa de Jerusalén

BLU Radio llegó a Tel Aviv, en Israel y dialogó con Fleur Hassan-Nahoum, vicealcaldesa de Jerusalén sobre cómo su ciudad se volvió epicentro de los refugiados de la guerra y se refirió a la tregua que avanza entre Israel y Hamás.

“ Jerusalén, irónicamente, que a veces ha sido el centro del conflicto, hoy sirve como ciudad de refugio para 35.000 desplazados del sur y del norte de Israel . Y estamos muy ocupados acogiéndolos, asegurando que tengan todo lo que necesiten”, agregó la funcionaria.

Ella reconoció que son momentos duros, pero están con todas las capacidades en atender a los desplazados con el apoyo internacional.

“Estamos pasando un momento duro, también tenemos una población muy grande musulmana, que por mayor parte son gente paz, que quieren trabajar, hacer un día normal, pero también tenemos elementos radicales y estamos con ojo para que los elementos radicales no se salgan de mano”, contó la vicealcaldesa.

Ya son varios días de tregua entre Israel y Hamás que ha permitido la liberación de rehenes de diferentes nacionalidades de parte y parte y aunque para la alcaldesa no hay que fiarse del todo de Hamás, es importante priorizar la integridad de los civiles.

“Hemos parado fuego para que vuelva la gente inocente, bebés y mujeres mayores, para nosotros el valor de vida lo tenemos muy alto aquí y nos interesa más traer a nuestra gente inocente que otra cosa. Nosotros no pedimos esta guerra, no la empezamos, ellos empezaron una masacre y yo creo que cualquier país normal no se hubiera quedado con los brazos cruzados esperando que les atacaran de nuevo”, puntualizó.