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Blu Radio  / Mundo  / La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe de Inteligencia en ataque

La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe de Inteligencia en ataque

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Jefe-Inteligencia-Iran-Mayid-Jadamí-EFE.jpg
Jefe de Inteligencia de Irán, Mayid Jadamí
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de abr, 2026

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