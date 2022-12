La historia no puede absolver a Fidel Castro: líder cubana exiliada

Yaniset Rivero, directora del Directorio Democrático Cubano en Miami, aseguró que contrario a lo que pensaba Fidel Castro antes de morir, la historia no podrá absolver al líder de la revolución cubana.



“Es el responsable de miles de fusilamientos, de miles de encarcelados, es el responsable de la muerte del estrecho de la Florida, de la salida de miles de cubanos”, indicó Rivero.



La activista aseguró que Fidel llegó al poder “con la promesa de que se restituiría la constitución democrática de nuestro país y las libertades civiles y lo que hizo fue imponer una dictadura totalitaria”.



Rivero señaló que en su país “No hay independencia de poderes, no hay libertad” y que contrario a lo que se percibe en el mundo, el sistema de salud para el pueblo es un “desastre”.



“El sistema de salud es un desastre para el pueblo, para los funcionarios y la familia de Fidel es lo mejor, Fidel dejó una fortuna a su familia, es una de las familias más millonarias del mundo es un doble racero a evaluar”, agregó.



Por su parte, Ernesto de la Cruz, miembro de la Asamblea Nacional de Cuba y del Partido Comunista, indicó que la historia absolverá a Fidel Castro por el legado que dejó a su país.



“Lo va a absolver, era un líder indiscutible”, dijo el diputado quien agregó que todo lo que se dice por fuera de Cuba no es cierto.



De la Cruz dijo ser libre, sin embargo, afirmó que su país debe cambiar muchas cosas.



“En realidad tenemos muchas cosas que deben cambiar, pero de ahí a llevar las cosas a la otra cara no es justo (…) Hay lo que hay, otra cosa no conocemos, entonces no puedo hablar de lo que no hay”, concluyó refiriéndose a las libertades con las que según él cuentan en Cuba.