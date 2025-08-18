La insólita despedida a ladrón que murió tras tiroteo con un policía

El velorio de un joven ladrón que murió durante un tiroteo con un agente de la Policía de Argentina terminó convirtiéndose en un polémico episodio que se viralizó en redes sociales.

La insólita ceremonia de despedida incluyó disparos al aire, exhibición de armas y hasta una moto dentro de la casa en la que se realizaba el velorio.

De acuerdo con el medio argentino Todo Noticias, el hecho ocurrió en la noche del domingo 17 de agosto, cuando circularon los primeros videos difundidos por los propios asistentes. En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes realizando tiros al aire, mientras familiares y curiosos observaban la escena.

Otra grabación muestra un momento aún más estremecedor: los presentes colocaron varias armas de fuego dentro del cajón del fallecido y hasta ingresaron una motocicleta para hacer ruidos a centímetros del cuerpo.



¿Cómo murió?

El joven perdió la vida el sábado por la tarde, tras enfrentarse con un agente de la Policía Bonaerense que se desempeña en el área de Investigaciones Antidrogas.

El policía circulaba en moto junto a su hermana cuando fue interceptado por dos hombres armados que intentaron robarlo. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio argentino, uno de los ladrones disparó e hirió al agente en una pierna.



🚨 POLICÍA SE DEFENDIÓ DE ATAQUE DE MOTOCHORROS Y MATÓ A UNO DE LOS LADRONES

- Fue en San Justo pic.twitter.com/qG4p5fOPAo — Vía Szeta (@mauroszeta) August 17, 2025

Ante la agresión, respondió con su arma de dotación y realizó al menos cinco disparos. Cuatro de ellos impactaron en uno de los atacantes, que murió en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar y aún permanece prófugo.

El policía resultó herido, pero fue trasladado a una clínica y luego la Fiscalía determinó que actuó bajo legítima defensa.

Publicidad

El caso no solo dejó en evidencia la violencia del enfrentamiento, sino también el impacto social de la llamativa despedida al joven delincuente al incluir armas y balas, así como disparos al aire que pudieron herir a algún ciudadano inocente.