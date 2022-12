La legalización de marihuana en EEUU afronta en California una partida clave

Nueve estados de EE.UU. votarán el martes regular, en diferente grado, el consumo de marihuana, entre ellos California, el más poblado de Estados Unidos y cuya decisión sobre el uso recreativo de esta droga podría ser un referente para una posible legislación federal.



Coincidiendo con las elecciones presidenciales, los votantes de California, Arizona, Nevada, Massachusetts y Maine mostrarán su opinión sobre iniciativas estatales para legislar el consumo recreativo de marihuana.



Por el momento, este uso del cannabis está permitido en Alaska, Washington, Colorado, Oregón y el Distrito de Columbia.



Además, Arkansas, Florida, Dakota del Norte y Montana decidirán si aprueban el empleo de marihuana con fines medicinales, un aspecto ya regulado en 25 entidades de la nación.



Los expertos mirarán con lupa lo que suceda en California, el estado más poblado del país (39 millones de los 321 millones de habitantes de EE.UU.) y que someterá al veredicto de las urnas una propuesta para legalizar la marihuana recreativa que podría actuar como faro para hipotéticas iniciativas a escala federal.



Desde 1996, el cannabis con propósitos medicinales está autorizado en California y la última vez que se votó una iniciativa para ampliarlo a usos recreativos fue en 2010, cuando un 53 % de los ciudadanos lo rechazó.



Ahora, la iniciativa popular conocida como Propuesta 64 parte con ventaja en las encuestas y se ha visto impulsada por una potente campaña sustentada por millonarios como el expresidente de Facebook Sean Parker.



No obstante, California no parece una excepción sobre el cambio de opinión acerca de la marihuana. Según un estudio publicado en octubre por el Centro de Investigación Pew, un 57 % de los estadounidenses respalda que sea legal frente al 37 % que defiende que sea ilegal, unos porcentajes casi opuestos a los de hace una década (32 % a favor, 60 % en contra).



El texto de la Proposición 64 plantea que las personas mayores de 21 años puedan poseer, transportar y consumir hasta una onza de cannabis y cultivar, de manera doméstica, hasta seis plantas de marihuana.



También establecería, entre otros puntos, los mecanismos para la comercialización regulada de la marihuana, los impuestos que la gravarían y las reestricciones referidas a la publicidad.



"Es una oportunidad de legalizar la marihuana, pero más que nada de regulizar un producto que ya está en nuestras comunidades", argumentó a Efe Armando Gudiño, gerente de políticas en California para Drug Policy Alliance.



Gudiño apuntó que el "cambio político" acerca del cannabis se debe en gran medida al cansancio de la sociedad respecto a la criminalización y la guerra contra las drogas, que "han fracasado" y han supuesto el "encarcelamento masivo" de la población negra y latina.



En su opinión, la Proposición 64 plantea "la ley más estricta" del país, especialmente a la hora de impedir la adquisición de cannabis por parte de los jóvenes.



"En lugares como Colorado u Oregón (donde ya está legalizado), el cielo no se cayó y los jóvenes no salieron a las calles a fumar marihuana y ponerse todos locos, al contrario", defendió Gudiño, quien ensalzó la paradoja de que para sus hijos adolescentes en California sea hoy más fácil "agarrar marihuana" ilegalmente en la calle que comprar una cerveza legalmente.



También subrayó las beneficios fiscales que podrían generarse a través de los impuestos y el revés que supondría para el narcotráfico, "en particular para los carteles al sur de la frontera donde nuestros hermanos mexicanos han sufrido un total desastre con más de 100.000 personas muertas".



Del lado contrario, el portavoz de la campaña "No On Prop. 64", Luis Alvarado, afirmó en una conversación con Efe que "los sondeos en California, por mucho tiempo, estaban a favor de la proposición" porque la población considera que la marihuana "ya es legal" por serlo para uso médico.



"Pero cuando la gente se empieza a dar cuenta, como lo han hecho en las últimas semanas, de lo que propone la Proposición 64 y cómo amplía su uso, cómo afectaría y quién ganaría dinero a costa de quién, empieza a bajar el apoyo", señaló Alvarado, quien afirmó que la carrera "se ha cerrado bastante".



"Cuando los proponentes dicen que la venta en el mercado negro va a disminuir o desaparecer, en Colorado en realidad se vio el efecto contrario", dijo Alvarado que alerta del aumento de la criminalidad relacionada con la marihuana en Colorado tras la legalización.



Para Alvarado, detrás de la regulación de la marihuana hay intereses económicos que desean hacer negocio con la comercialización del cannabis y que esperan crear "un nuevo grupo de consumidores".



Escuche más información sobre las siguientes noticias:



-Tras más de un año de discursos y debates, la campaña presidencial en Estados Unidos llega a su fin sin que ningún candidato haya expresado una idea general o una doctrina sobre cómo el futuro gobierno se relacionará con América Latina.



-A una hora del cierre de votaciones para elección de Gobernador en La Guajira, se menciona que número de votantes no están alto, como se esperaba, a pesar de la llegada de camiones con alto número de personas, dicen las autoridades.



-Se conmemoran 31 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Las víctimas piden más resultados de la justicia y el pago de la indemnización que está por vencerse. Este lunes entregarán los restos de otra de las desaparecidas.



-A esta hora el volcamiento de un camión en la vía Calarcá - Ibagué genera paso a un carril en esta vía. El conductor del vehículo resultó con heridas leves.



-Para hacer frente a la situación que genera la empresa Electricaribe, en Santa Marta el alcalde pidió al Gobierno Nacional que la ciudad pueda asumir la operación y gestión de las redes.



-El Gobierno nacional anunció especial seguimiento al Registro Único de Víctimas con el fin de no permitir la entrega de beneficios a quienes no hayan sido desplazados a causa del conflicto armado.



-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, celebró el anuncio hoy de sus aliados de las Fuerzas Democráticas de Siria que da inicio a la ofensiva para retomar el control de Al Raqa, el principal bastión del Estado Islámico en Siria.





-Tres hombres y un menor de 16 años, pescadores, fueron rescatados en las últimas horas por la Armada Nacional de Colombia, cuya embarcación se volteó en aguas de la zona industrial de Cartagena.



-Las elecciones generales de Nicaragua se desarrollan de modo pacífico, tranquilo y ordenado. Unos 4,34 millones de nicaragüenses están convocados para elegir a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

Publicidad