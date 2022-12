¡La manzana de la discordia! Video de periodista indignó a ministra chavista

En su cuenta de Twitter, la ministra de del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, respondió groseramente al video de una periodista que afirma que, al menos una generación de venezolanos, no saben qué es una manzana, por la crisis alimentaria que vive el vecino país.

“Apuesto a que esa infeliz en su p vida ha comido zapote y mucho menos sagu, es más dedicara su ocioso tiempo buscando información para poder tener alguna idea, mientras sigue deleitándose su alma podrida con las desabridas papas dulces! Las manzanas saben a mierda!”, escribió,

Publicidad

El video, publicado por la periodista española Esther Yáñez, muestra a un grupo de niños venezolanos que afirman que es la primera vez que prueban una manzana.

“Hay una generación en #Venezuela que nunca ha comido manzanas. Es la de estos niños, que ha crecido con la crisis económica y con la escasez. Las manzanas, hace años, se comían como cualquier otra fruta en el país caribeño pero ahora son impagables para la mayoría. Obviamente una manzana no es un alimento de primera necesidad; pero este video me parece llamativo porque a partir de un detalle muy concreto se puede entender una situación general, que es la que está viviendo el país entero: pobreza, falta de recursos, servicios que no funcionan, pérdida”, escribió la periodista a publicar el video.

Hay una generación en #Venezuela que nunca ha comido manzanas. Es la de estos niños, que ha crecido con la crisis económica y con la escasez. Las manzanas, hace años, se comían como cualquier otra fruta en el país caribeño pero ahora son impagables para la mayoría. Obviamente, pic.twitter.com/aBhtlFe0Ck — Esther Yáñez (@EstherYez) August 26, 2020

Publicidad