Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Blu Radio  / Mundo  / La mujer abatida por ICE en Mineápolis era blanca y no era objetivo de un operativo

La mujer abatida por ICE en Mineápolis era blanca y no era objetivo de un operativo

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Mujer muere tras recibir disparos de agentes de ICE durante confrontación por redadas
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

