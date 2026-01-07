La mujer abatida por ICE en Mineápolis era blanca y no era objetivo de un operativo

La mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos este miércoles en Minnesota era blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo, indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

"No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país", indicó en una rueda de prensa.

Here is the video of the Minnesota ICE shooting. Happens in the first 20 seconds. She’s in the car, he’s in front of her. https://t.co/gcc5BhRYZK — Clay Travis (@ClayTravis) January 7, 2026

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de "un acto de terrorismo doméstico" por conducir su vehículo en medio de los oficiales, que actuaron en "defensa propia", pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de "mierda" este argumento