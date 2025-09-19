La visa volverá a subir de precio: Trump anunció drástico cambio con la tipo H-1B para trabajadores

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará el viernes una tarifa de 100.000 dólares para las visas de trabajo H-1B, creadas para trabajadores especializados y muy utilizada en el sector tecnológico.

Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó esta información, revelada inicialmente por la agencia Bloomberg.

Las visas H-1B permiten a trabajadores extranjeros con cualificaciones específicas trabajar en Estados Unidos, entre los que están:



Científicos

Ingenieros

Programadores informáticos, entre otros.

Estos permisos de trabajo tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador.

Desde su primer mandato, Trump ha mostrado su intención de limitar las visas H-1B para priorizar a los trabajadores estadounidenses.



.@POTUS signs a Proclamation to restrict the entry of certain H-1B aliens into the U.S. as nonimmigrant workers, requiring a $100,000 payment to accompany or supplement H-1B petitions for new applications.



AMERICA FIRST! pic.twitter.com/AzAUJzXawV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 19, 2025

El número de solicitudes de visas H1-B ha aumentado significativamente en los últimos años y llegó a un pico de aprobaciones en 2022 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden.

En contraste, el pico de rechazos se registró en 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

Estados Unidos aprobó aproximadamente 400.000 visas H1-B en 2024, de las cuales dos tercios fueron renovaciones.

Tres cuartas partes de los solicitantes aprobados para la visa H1-B son originarios de India.

Este último anuncio se suma a un conjunto de medidas antiinmigración adoptadas por el presidente estadounidense y su gobierno, que además está llevando a cabo expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular.