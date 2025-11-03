Lanzamiento de arroz en boda terminó en accidente: novio fue internado en hospital

Para muchas personas, el día de su boda es uno de los momentos más felices de su vida. No es para menos: representa el inicio de una nueva etapa y la decisión de compartir el resto de los días con alguien más. Sin embargo, una tradición muy común en estas celebraciones terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para una pareja en Argentina.



Celebración con arroz terminó en clínica en Argentina

Todo ocurrió cuando los recién casados salían de la Registraduría Civil en la provincia de Buenos Aires, entre risas, aplausos y felicitaciones. En medio de la alegría, los invitados comenzaron a lanzar arroz, como dicta la costumbre. Pero el gesto simbólico de prosperidad terminó mal: un grano de arroz ingresó al oído del novio, lo que obligó a llevarlo de urgencia a un centro médico.

El insólito momento fue grabado y compartido en TikTok por la usuaria @cieloagostina1_, quien acompañó el video con una frase cargada de humor: “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”. En las imágenes se aprecia cómo la celebración pasó rápidamente de la risa a la preocupación. El novio fue trasladado a la clínica, mientras algunos de los invitados no podían contener la risa ante lo sucedido.

El video rápidamente se volvió viral. En menos de 24 horas superó las 628.000 visualizaciones y más de 14.000 “me gusta”, generando una oleada de comentarios entre los usuarios de redes sociales. Muchos reaccionaron con humor y sorpresa, mientras otros aprovecharon para cuestionar la costumbre de lanzar arroz, criticando el desperdicio de alimentos y sugiriendo alternativas más seguras y simbólicas, como pétalos o burbujas.

Reacciones y lecciones tras el curioso incidente

A pesar del susto, la pareja tomó el episodio con buen humor y lo convirtió en una anécdota divertida. Según algunos comentarios, el novio fue atendido sin complicaciones y el grano fue retirado sin consecuencias mayores.

El hecho, más allá de su tono curioso, ha reabierto el debate sobre ciertas tradiciones en las bodas y su pertinencia en la actualidad. Lo que comenzó como un gesto de buena suerte terminó siendo una historia viral que muchos recordarán como una advertencia sobre lo impredecible que puede ser incluso el día más feliz.