Las conversaciones de la policía venezolana señalada de espionaje en Colombia

BLU Radio tuvo acceso a los audios y conversaciones por teléfono que Tania Lorena Pérez sostuvo con su madre antes de decidir dejar la Policía Bolivariana de Venezuela. Ella y su mamá han pedido que se investigue el caso porque aseguran que no es cierto el señalamiento en su contra.

"Ella tenía mucho miedo por abandonar Venezuela, dejar la policía y cruzar por la trocha", explicó María Peralta, madre de crianza de la joven.

"Aló, mami, mami escúchame estoy tan asustada, tengo un dolor en el pecho, no sé qué hacer, estoy muy muy asustada muy asustada, pero mala leche, lo voy a hacer... pregúntele a papi si presta el carro para que mañana me lleve temprano para San Antonio, para que me pase por allá por la trocha, para Colombia tempranito, pero pregúntele de una vez porque me dijo que le avisara ahorita para mañana venirse temprano para llevarme, escuchó?", decía una de las conversaciones.

El segundo audio de Tania es grabado ya cuando ella está en poder de las autoridades migratorias: "mami, mami, mami conteste donde está, mire, me dicen que me van a mandar a imputar, que 10 años que porque yo soy una espía que yo no sé qué, por ahí fotos y videos míos", dijo.

En el tercer audio se escucha a Tania con tono de angustia asegurando que si la deportan, su vida corre peligro en Venezuela.

(Llanto) "Me van a mandar para Venezuela, yo no yo no voy a llegar".... (llanto)..."en Venezuela me van a matar".

Migración Colombia explicó que las autoridades tienen suficiente información confidencial para proceder a realizar la sanción migratoria correspondiente.

Los padres de Tania tratan de hacer contacto a esta hora con organismos internacionales y autoridades colombianas para pedirles que investiguen antes de proceder con su deportación.