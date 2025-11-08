Llega tradicional árbol de Navidad al Rockefeller Center: en esta fecha encenderán las luces

El árbol de Navidad más popular de Nueva York, y que atrae a miles de visitantes cada año, llegó este sábado al Rockefeller Center para ser decorado y estará listo para la multitudinaria ceremonia del encendido de luces en las próximas semanas.

El abeto noruego, de 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y 11 toneladas, fue recibido en su destino final en el Rockefeller Center por Judy Russ y su hijo Liam, de 7 años, que donaron el pino que estaba en el patio de su hogar, en East Greenbush, un suburbio de la capital Albany, al norte del estado.

Decenas de personas se unieron a los Russ para dar la bienvenida al esperado árbol y aprovecharon la ocasión para tomar fotos del abeto.

"La Navidad es muy especial para nosotros y mi familia. Es nuestra época favorita del año. El año pasado llevé a mi hijo a ver el árbol con algunos familiares y amigos. Este año lo haremos a una escala mucho mayor. Estoy muy emocionada de poder compartir nuestro árbol familiar con el mundo", aseguró Russ, de 37 años.



Recordó que tras acudir la pasada Navidad a visitar el árbol propusieron su pino como candidato para esta Navidad en honor a su esposo Dan Russ, quien murió en 2020, a los 32 años.



¿Cuándo encienden el árbol de Navidad del Rockefeller Center?

El árbol de Navidad más popular de La Gran Manzana será encendido el 3 de diembre, para ello se llevará a cabo la tradicional ceremonía que reunirá a miles de visitantes.

La familia Russ vive en la casa que los bisabuelos de su esposo compraron hace más de un siglo y décadas después sembraron el pino. Luego de que Judy y Dan se mudaran a esa propiedad en 2017, bromeaban con la idea de alquilar una grúa para decorarlo en Navidad, o incluso de que algún día fuera el árbol de Navidad del Rockefeller Center, dijo a NBC.

"Cuando decidimos que tal vez deberíamos alquilar una grúa para decorar, fue cuando nos dimos cuenta de que esto era más que un simple árbol en un jardín, que realmente podría ser algo especial", indicó Russ.

Publicidad

El abeto de 60 años será adornado con más de 50 000 luces LED multicolores y unos ocho kilómetros de cable y en su copa tendrá la estrella Swarovski de 2,7 metros y 400 kilos cubierta por 3 millones de cristales y permanecerá encendido asta mediados de enero..

Judy y Liam regresarán al Rockefeller Center para el encendido del árbol, que tras la Navidad, su madera será utilizada para la construcción de viviendas para Habitat for Humanity.