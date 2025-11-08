En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Llega tradicional árbol de Navidad al Rockefeller Center: en esta fecha encenderán las luces

Llega tradicional árbol de Navidad al Rockefeller Center: en esta fecha encenderán las luces

El abeto noruego, de 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y 11 toneladas, fue recibido en su destino final en el Rockefeller Center. Conozca cuándo encenderán las luces.

Publicidad

Publicidad

Publicidad