Top 10 de destinos con mejores precios en vuelos para las vacaciones de Navidad y fin de año

Si usted es de los colombianos que ya tiene el plan de viajar en la temporada de fin de año, está en el momento ideal. De acuerdo con Kayak, el metabuscador líder de viajes, reservar antes de diciembre se ha vuelto clave para asegurar el destino, un buen precio y un lugar en el avión.

Aunque pueda parecer prematuro, diciembre llega más rápido de lo que imaginamos. Los colombianos no están esperando las fiestas para planear, y las búsquedas de vuelos para la temporada navideña de 2025 ya muestran un incremento del 13% respecto al año anterior, confirmando que viajar en Navidad, Año Nuevo o Reyes forma parte del plan de cierre de año.

Este análisis, basado en el informe Travel Check-in: Fiestas de Fin de Año 2025 de Kayak, revela que las tendencias combinan el descubrimiento dentro y fuera del país. Hay un aumento notable en las búsquedas de vuelos nacionales (+14%), internacionales (+12%), y un sorprendente aumento en clase ejecutiva (+52%). La idea de una Navidad tranquila en casa se transforma en planes frente al mar, en la montaña o explorando nuevas ciudades.



Destinos nacionales que lideran las búsquedas

Aunque el Caribe sigue atrayendo la mayor popularidad en búsquedas, con Santa Marta y Cartagena destacándose como favoritos, el panorama de los precios cuenta una historia diferente. Siete de los diez destinos más buscados por los colombianos se encuentran en Latinoamérica.

Si el objetivo principal es ahorrar sin salir del país, los destinos del interior se posicionan como los más económicos:



Medellín se lleva el primer puesto como el destino con los vuelos más asequibles para las vacaciones, con un precio promedio de $293.495.

Le siguen Cali (366.043) y Pereira (367.249), lo que confirma que el interior del país compite fuertemente en precio, incluso en temporada alta.

No obstante, si busca playa con un precio mejor que el del año pasado, Montería (510.579) sobresale.

Cartagena ($459.916) y Santa Marta ($485.685), aunque lideran las búsquedas, se encuentran en el tramo de precios más altos entre los destinos nacionales.

Tierra Bomba es una isla ubicada al sur del casco urbano de Cartagena y al norte de la Isla de Barú. Foto: Procolombia.

Destinos internacionales con precios atractivos

Pese a que los viajes internacionales suelen ser más costosos que los nacionales, la temporada navideña abre "ventanas de oportunidad". Algunos destinos están registrando disminuciones en sus precios promedio de vuelos frente al año pasado.

Cancún, México: Sus precios promedio son un 12% más bajos que el año pasado, perfecto para disfrutar de playas y fiestas.

Fort Lauderdale, Estados Unidos: Ofrece precios promedio de vuelos 10% más bajos. De hecho, análisis complementarios indican reducciones de hasta el 15% frente a 2024.

Nueva York, Estados Unidos: Para vivir experiencias icónicas como patinar en el Rockefeller Center, los precios promedio están 8% más bajos.

Ciudad de México, México: Ideal para combinaciones culturales y gastronómicas, sus vuelos tienen precios promedio 6% más bajos.

Bandera de México AFP

Otros destinos populares que presentan disminuciones incluyen Miami (-4%) y Río de Janeiro (-2%).



Mejor momento para reservar: días, horarios y consejos para ahorrar y evitar retrasos

Elegir bien la fecha y la hora del vuelo es esencial, ya que puede marcar la diferencia en el precio, la comodidad y la puntualidad del viaje. KAYAK ayuda en este proceso alertando sobre los días y horarios más convenientes.

Para evitar multitudes y costos altos:

* Día más ocupado y costoso (Internacional): Se estima que el 20 de diciembre será el día más ocupado y caro para volar al exterior.

* Día más ocupado (Nacional): El 30 de diciembre concentrará la mayor cantidad de pasajeros en vuelos domésticos.

* Días de regreso congestionados: Los días con más vuelos de regreso serán el 3 y el 4 de enero de 2026.

Para maximizar el ahorro:

* Día más económico (Nacional): El 16 de diciembre es un buen momento para conseguir tarifas nacionales más bajas.

* Día más económico (Internacional): Volar después del pico de la temporada es una estrategia de ahorro; el 9 de enero de 2026 ofrece las tarifas internacionales más económicas.

Horarios para asegurar la puntualidad:

Si busca evitar demoras, la puntualidad se favorece al madrugar. Los vuelos programados de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. son los más puntuales, registrando en promedio solo un 11% de retrasos durante la Navidad de 2024. Por otro lado, el horario más complicado se encuentra entre 4:00 p.m. y 7:00 p.m., donde casi uno de cada tres vuelos sufrió demoras superiores a 30 minutos.

La elección de la fecha de salida es crucial: por ejemplo, el 19 de diciembre de 2024, el 39% de los vuelos sufrieron retrasos de más de 40 minutos. Elegir el día y la hora adecuados no solo ayuda a ahorrar, sino también a viajar de forma más eficiente.

Para que su viaje de fin de año sea memorable y sin estrés, apoyarse en herramientas que brindan información precisa sobre precios de vuelos y tendencias es la mejor estrategia.