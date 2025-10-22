En vivo
Colegios tendrán 12 semanas de receso en 2026: revise el calendario y planifique sus vacaciones

Colegios tendrán 12 semanas de receso en 2026: revise el calendario y planifique sus vacaciones

El Ministerio de Educación ya entregó directrices para que las secretarías locales organicen las semanas de receso durante el próximo año escolar 2026. Estas son las fechas establecidas.

Semanas de receso escolar para 2026.
Foto: Alcaldía de Bogotá, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Desde ya, los colegios del país comienzan a prepararse para el siguiente año escolar, las secretarías de educación son las encargadas de definir el calendario académico de 2026 en cada territorio, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación.

Con ello, llegan buenas noticias para los estudiantes y padres de familia, pues el nuevo periodo lectivo incluirá actividades recreativas y amplios periodos de descanso que se podrán aprovechar para planear con tiempo qué hacer en las próximas vacaciones.

El calendario escolar para 2026 aplicará para las instituciones de educación preescolar, básica y media en todo el país, tanto del calendario A (que inician clases entre enero y febrero) como del calendario B (que comienzan a mitad de año).

Las 12 semanas de receso para los estudiantes en 2026

En total, el calendario contempla 40 semanas de clases, divididas en dos semestres de 20 semanas cada uno. Estas se complementan con los descansos académicos, los días de desarrollo institucional y las vacaciones de los docentes.

De acuerdo con la circular 043 del 30 de septiembre de 2025, los estudiantes tendrán 12 semanas de receso escolar a lo largo del siguiente año, las cuales estarán distribuidas en diferentes fechas. Una de ellas será la tradicional semana de octubre, conocida por muchos como la 'semana de receso estudiantil', y las demás se distribuirán en periodos de vacaciones de mitad y fin de año, según cada territorio.

No obstante, la última decisión de cómo estarán distribuidas esas semanas la tienen las secretarias de educación locales. En Bogotá, la entidad ya publicó el proyecto de resolución “por el cual se establece el calendario académico del año 2026 para las instituciones de educación inicial, básica y media del sector oficial" de la ciudad. Dicho documento está disponible para comentarios en caso de que la ciudadanía no esté de acuerdo con lo que se estableció.

"La Secretaría de Educación del Distrito invita a la comunidad educativa, organizaciones de padres y madres de familia y ciudadanía en general a conocer el texto del proyecto y a presentar sugerencias, observaciones o comentarios entre el 17 y el 24 de octubre de 2025".

Luego de la fecha mencionada, el proyecto se convertirá en resolución y, de no haber comentarios o ajustes, las 12 semanas de receso para 2026 se llevarán a cabo en estas fechas:

Estudiantes de
Estudiantes de
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Del 13 al 25 de enero de 20262 semanas
Del 30 de marzo al 5 de abril de 20261 semana
Del 22 de junio al 6 de julio de 20262 semanas
Del 5 al 12 de octubre de 20261 semana
Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 20276 semanas

¿Cómo será el calendario académico para 2026?

El Ministerio de Educación recordó que el esquema establecido permite equilibrar el aprendizaje con el descanso. Las secretarías de educación deberán publicar los calendarios definitivos antes del 1 de noviembre de 2025 para los colegios del calendario A, y antes del 1 de julio de 2026 para los del calendario B.

Por su parte, los docentes y directivos docentes contarán con siete semanas de vacaciones y cinco semanas de desarrollo institucional, una de ellas coincidiendo con el receso de octubre.

Es importante aclarar que, en cada región, las fechas exactas podrán variar según las condiciones locales, pero el Ministerio enfatizó que el calendario debe garantizar 52 semanas en total, incluyendo clases, recesos y vacaciones.

Eso quiere decir que, el 2026 traerá un calendario que combina 40 semanas de estudio y 12 semanas de descanso, brindando a los estudiantes espacios para disfrutar, compartir y recargar energías para seguir estudiando.

