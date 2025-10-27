Distrito confirmó fechas en que inician las vacaciones en Bogotá: será más de mes y medio

El año está a pocos meses de terminar y, con ello, también llega el cierre del calendario académico 2025. La Secretaría de Educación del Distrito confirmó las fechas en las que los estudiantes de colegios públicos saldrán a vacaciones, permitiendo a padres, acudientes y alumnos planificar con anticipación las actividades de fin de año.

Según la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), el calendario académico en Colombia debe contar con 40 semanas lectivas y 12 semanas de vacaciones, distribuidas a lo largo del año escolar.

De acuerdo con lo establecido, los estudiantes de instituciones distritales en Bogotá tendrán su último día de clases el viernes 5 de diciembre de 2025. Desde esa fecha comenzará el cierre oficial del año escolar.

El descanso de fin de año iniciará formalmente el martes 9 de diciembre, debido a que el lunes 8 es festivo por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción. En total, serán siete semanas de vacaciones, por lo que los estudiantes regresarán a las aulas en enero de 2026.



Estudiantes en salón de clases en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Fechas de matrícula y calendario para colegios privados

La Alcaldía de Bogotá también recordó que las familias que estén gestionando nuevos cupos o matriculando a sus hijos para el año 2026 podrán hacerlo hasta el 26 de diciembre como fecha límite.

En cuanto a los colegios privados, aunque deben cumplir con la cantidad de semanas educativas establecida por la Resolución 1811 del 31 de octubre de 2024, tienen cierta autonomía para organizar su calendario.

Estos planteles suelen funcionar bajo el calendario académico B, lo que significa que pueden ajustar sus periodos de receso según las necesidades institucionales. Por ello, las fechas de vacaciones pueden variar respecto a las de los colegios oficiales.

Ante esto, la Secretaría de Educación recomienda a los padres de familia verificar directamente con los rectores las fechas de cierre de clases y de inicio del año escolar 2026, ya que cada institución puede manejar un cronograma distinto.

El anuncio del Distrito busca facilitar la planificación familiar y garantizar que los procesos de matrícula e ingreso escolar para el próximo año se realicen sin contratiempos, en un calendario que mantiene su objetivo central: asegurar el cumplimiento de las semanas académicas y promover un cierre de año ordenado para toda la comunidad educativa.