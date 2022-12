"Lo perdono, lo amo": durante juicio mujer besa al hombre que le disparó cinco veces

Una historia insólita originada en Brasil sorprende al mundo. Una mujer que sobrevivió a cinco disparos que le propinó su pareja decidió perdonarlo en plena audiencia e incluso lo besó.

De acuerdo con medios brasileños como Gaz, el hombre, identificado como Rafael Posselt, de 28 años, disparó en cinco oportunidades contra Micheli Schlosser luego de tener una discusión con ella en la calle. incluso dos de las balas impactaron en su cabeza y aún siguen alojadas allí.

La mujer, durante el juicio que se desarrolló el pasado martes en Venâncio Aires, al finalizar pidió permiso al juez para besar al acusado, momento que quedó registrado en una imagen que se convirtió viral rápidamente y que generó polémica en redes sociales. "Lo perdono, lo amo", fueron las palabras expresadas por la afectada.

“Dije mucho sin pensar en ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas. Pero él nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que me ataca”, agregó Micheli Schlosser, justificando al agresor.

Rafael Posselt fue condenado a solo 7 años de prisión, 5 por intento de homicidio y 2 por posesión ilegal de arma.

Qem sou eu para criticar o amor..



