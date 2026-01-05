"Lo que ha hecho EE.UU es decidir gobernar por medio del chavismo: subdirectora Crisis Group

La captura de Nicolás Maduro ha generado un sismo político en la región, pero expertos y líderes advierten que el fin del mandatario no significa, por ahora, el fin de la estructura que sostiene al "madurismo" ni de los riesgos de seguridad para Colombia.

Mientras figuras como Bruce McMaster califican al capturado como un "dictador indefensible", analistas de seguridad subrayan que la infraestructura del régimen permanece intacta bajo el mando interino de Delcy Rodríguez.

"A pesar de la salida de Maduro y su esposa, la infraestructura del chavismo, del régimen, queda ahí, está en el poder y, en esencia, lo que ha hecho Estados Unidos es decidir gobernar por medio del chavismo. A la señora Delcy Rodríguez le queda una situación bastante inestable, porque va a recibir órdenes por parte de Estados Unidos que le va a quedar muy difícil cumplir internamente", aseveró Elizabeth Dickinson, subdirectora de Crisis Group.

Por otro lado, uno de los puntos más críticos tras la detención es el destino de los grupos armados ilegales colombianos que han utilizado a Venezuela como resguardo.



Según Elizabeth Dickinson, subdirectora de Crisis Group, se estima que hasta la mitad de las tropas del ELN podrían estar en territorio venezolano actualmente.

"Hoy en día tenemos estimado de que hasta la mitad de las tropas del ELN puede tener lugar en territorio venezolano. El ELN ha hecho un esfuerzo para consolidar todo el perímetro, que significa la frontera entre Colombia y Venezuela, realmente desde la Guajira hacia Vichada", indicó.

A pesar de la salida de Maduro, los interlocutores de estas organizaciones (ELN, Segunda Marquetalia y disidencias) siguen en sus puestos de poder en Caracas.

Finalmente, Dickinson dijo que, hasta ahora, no existe un plan claro por parte de Washington que incluya la voz de los venezolanos o un camino hacia elecciones libres.

"Es el rol de Estados Unidos realmente actuar sin tener un plan y eso es muy importante, porque hasta ahora no tenemos un plan para incluir la voz de los venezolanos", finalizó.

