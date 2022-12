Lo que Maduro hizo en la Asamblea Nacional no es válido: diputado opositor

El diputado opositor venezolano Renzo Prieto, habló en Mañanas BLU sobre la confusa situación en el parlamento del vecino país donde surgieron dos presidentes: uno disidente, Luis Parra, y otro opositor, Juan Guaidó.

“Vamos a ir al palacio federal legislativo a entrar a sesionar, a pesar de las amenazas de quererse imponer el régimen, de no permitirnos usar ese espacio físico para las sesiones”, declaró el parlamentario.

“A pesar de que el régimen diga que tiene una junta directiva juramentada, eso es totalmente falso. No tuvieron los votos, no tuvieron conteo y por reglamento, por norma, por ley, no pudieron juramentar una junta directiva. Lo que hicieron es como la especie de la Constituyente, algo que no existe, que no es válido por la ley, por la constitución, pero que ellos tratan de imponer”, agregó el parlamentario.

Escuche al diputado venezolano Renzo Prieto en Mañanas BLU:

