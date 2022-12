López Obrador tiene rasgos comunes con Chávez en autoritarismo: Enrique Krauze

El historiador y escritor Enrique Krauze aseguró en Mañanas BLU que el presidente electo de México,“Me preocupa profundamente su autoritarismo, que no es solo un estilo sino un diseño de Gobierno”, sostuvo.No lo digo con ligereza, lo digo con preocupación y dolor”, agregó.De acuerdo con Krauze,

las coincidencias tienen que ver también con el carácter carismático del próximo gobernante mexicano.

Vea también: López Obrador propone a Trump reducir la migración y mejorar la seguridad

sobre todo, en el contacto magnético con un sector importante de la población”, indicó el historiador.El intelectual mexicano hizo un llamado de atención frente a la concentración del poder en México., afirmó.Krauze, no obstante, dijo que estas condiciones no le restan mérito ni legitimidad al próximo presidente mexicano.“Todo lo que estoy diciendo no quita un punto de legitimidad al triunfo de López Obrador en las urnas. EY la democracia es el triunfo y el gobierno de la mayoría con respecto a la minoría”, declaró.“López Obrador se ve a sí mismo como una suerte de redentor de México. Lo importante y lo dramático es que un sector del pueblo lo ve como un redentor”, sostuvo.“Creo que la redención es un fenómeno fundamental en la religión, pero no en la política, indicó.“En cuanto a Petro, leí algunos de sus discursos.

Publicidad