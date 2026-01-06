"Los procesos de transición no son lineales": Edmundo González desde España

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha conversado con el expresidente del Gobierno español Felipe González sobre la transición democrática en Venezuela tras la intervención militar norteamericana y el traslado de Nicolás Maduro a EE.UU., donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial", escribió González Urrutia en la red X este martes.

La democracia, prosigue el mensaje, se construye con "principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos".

González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, agradece a Felipe González esta "buena conversación", que ilustra con varias fotografías de la reunión.



Fue el candidato presidencial de la principal coalición antichavista en julio de 2024, pero el resultado electoral oficial dio el triunfo a Maduro para un nuevo mandato entre denuncias de la oposición de "fraude masivo".