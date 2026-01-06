En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / "Los procesos de transición no son lineales": Edmundo González desde España

"Los procesos de transición no son lineales": Edmundo González desde España

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha conversado con el expresidente del Gobierno español Felipe González sobre la transición democrática.

Edmundo Gonz
Edmundo González.
Foto: Captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad