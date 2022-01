Los tapabocas hacen ver más atractivas a las personas, según un estudio

Debido a la falta ándenla del coronavirus, el tapabocas se ha convertido en un objeto clave para mitigar los contagios en el mundo. Exceptuando a algunos países asiáticos que utilizan las mascarillas desde hace muchos años como una forma de enfrentar la contaminación en sus ciudades.

No obstante, un estudio reveló que sólo al ponerse tapabocas, hace que las personas se vean mucho más atractivas.

Beyond the beauty of occlusion: medical masks increase facial attractiveness more than other face coverings , como se llama el estudio, fue dirigido por la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido. En la dinámica se les pidió a 43 mujeres que calificarán fotos de hombres de acuerdo a su atractivo.

Las fotos eran de la siguiente manera:

Los hombres cubriéndose el rostro con los tapabocas, tanto de tela como quirúrgicos.

Los hombres cubriéndose parte del rostro con libros.

Los hombres sin cubrirse el rostro.

De acuerdo con el resultado, a las mujeres les pareció mucho más atractivo el hombre con el tapabocas quirúrgico, después el hombre con el tapabocas de tela y por último, el hombre que no se cubrió el rostro.

Según los investigadores, los tapabocas ayudan a ocultar ciertas características indeseables.

“La ventaja de una máscara de tela se puede atribuir al efecto de oclusión, pero el efecto de la máscara médica va más allá de ocultar las características indeseables. Es posible que la ventaja adicional de las mascarillas médicas provenga de sus asociaciones con profesionales médicos.’', aseguraron.

Además, los investigadores aseguraron que otro motivo puede estar relacionado con cómo nuestro cerebro funciona, ya que según lo explicado en el estudio, cuando el cerebro debe rellenar la partes faltantes, exagera el impacto general de la percepción de esta persona.