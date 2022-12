Maduro acusa a Santos de querer robarse el petróleo venezolano

El presidente Nicolás Maduro sostuvo que en Colombia se está aplicando el método fracking para buscar mayores reservas de crudo y gas.

“Porque se van a quedar sin petróleo, el petróleo que necesita Colombia está en Venezuela, estamos dispuestos a hacer una asociación estratégica con Ecopetrol, porque ese petróleo es de los venezolanos para que lo sepa la oligarquía colombiana”, dijo.

Insistió Maduro en un discurso en la Asamblea Nacional Constituyente que a Colombia se le puede vender el petróleo, se puede producir de manera conjunta, y garantizar la estabilidad petrolera de Colombia.

“Pero que nadie le pase por la mente que van a venir a robárselo como piensa Santos y la oligarquía bogotana, entrar agarrar el petróleo y el gas de Venezuela, y por eso es la agresión de Santos, porque se quedan secos sin petróleo y sin gas”, enfatizó.

Asimismo, Nicolás Maduro criticó a aquellos venezolanos que deciden migrar a Colombia: “hay gente que dice, me voy del país, me voy para Colombia, bueno váyase pues, para que vea que tiene que pagar hasta la forma de caminar, a los seis meses los veo de regreso acá en Venezuela, bienvenido, con Maduro no se puede me voy a vivir a Colombia, vaya pues, quiere que la ayude con el pasaje, la puedo ayudar, para que vea que es el capitalismo y la oligarquía”.

Por otra parte, anunció que el próximo día lunes se tomarán decisiones con el tema de la comercialización de gasolina venezolana que se vende a Colombia por la frontera.

“Habrá nuevas medidas para fortalecer económicamente a nuestro país y brindarle servicio al pueblo de Colombia que está huérfano de Colombia, pobre pueblo de Colombia que no tiene Gobierno que lo apoye”, dijo.

Amenaza a Gobernadores

El presidente venezolano además adelantó que es necesario que los gobernadores que sean elegidos en los comicios regionales de octubre se subordinen a la Asamblea Constituyente, o de lo contrario, ser destituidos.

"Todos los gobernadores que resulten electos tienen que subordinarse a este poder Constituyente, sino tienen que ser destituidos de inmediato. Se es o no se es (...) se respeta el poder constituyente o no se respeta", sostuvo.