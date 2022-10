Maduro defiende su sistema electoral y critica el de Colombia

El presidente venezolano y candidato a la reelección Nicolás Maduro firmó este viernes, junto a los demás aspirantes, un acuerdo de garantías electorales para las presidenciales del 20 de mayo.

Indicó que cumplirá con el acuerdo que firmó con los partidos opositores Copei, Avanzada Progresista y el MAS, además insiste ratifica las medidas tomadas en el diálogo de República Dominicana.

El mandatario volvió a criticar el sistema electoral colombiano afirmando que no tiene garantías como el venezolano. "Ahorita hay elecciones presidenciales en Colombia, no tienen una sola garantía los candidatos presidenciales en Colombia, ni una, (...) la gente puede tomarle fotos al voto, el voto no es secreto", manifestó Maduro.

Además, agregó que no hay auditoría de que los resultados electorales que se dan sean verdad. Por último, dijo que la oposición en su país no participa porque “tiene las elecciones perdidas”.