Maduro, optimista sobre acuerdo que permita 10 años de precio estable del crudo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confiado en Estambul en que los países productores de petróleo sean capaces de establecer nuevos mecanismos que aseguren mercados y precios del petróleo estables y realistas para un ciclo de diez años.



"Estamos planteando construir nuevos mecanismos para la estabilidad del mercado energético petrolero para precios realistas y justos de un ciclo de diez años", aseguró el mandatario durante su intervención en la 23 edición del Congreso Mundial de la Energía que arranca hoy en Estambul.



"Ha llegado la oportunidad de que los productores de petróleo de OPEP y No OPEP definitivamente nos pongamos de acuerdo en una ruta" para estabilizar el mercado, dijo, y llegar a un nivel de precios que permitan inversiones para reponer inventarios y para nuevas tecnologías.



Maduro se refirió a la reunión informal que el miércoles mantendrán los 14 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Estambul y confió que de ella salga "un acuerdo que abra la oportunidad de demostrar que sí es posible una nueva alianza de productores".



"Los dueños del petróleo debemos tener el papel de mando en los nuevos mecanismos para establecer la estabilidad del mercado, garantizar la reposiciones de las inversiones y para garantizar un nuevo ciclo, de precios estables, justos y realistas", resumió.



Maduro aseguró que en los últimos tiempos los precios del petróleo han estado en sus niveles más bajos de los últimos 40 años, insuficientes para garantizar las inversiones y la expansión del sector y, dijo, a veces incluso por debajo de los costes de producción.



Por eso, dijo, hacen falta nuevos "mecanismos no especulativos, no sujetos a los vaivenes de factores extraños a la actividad económica energética".