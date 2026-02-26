En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Maduro pide desestimar el caso de Estados Unidos tras negarle licencia para pagar su defensa

Maduro pide desestimar el caso de Estados Unidos tras negarle licencia para pagar su defensa

Maduro pidió que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en EE. UU. después de que la OFAC le haya negado la licencia para pagar su defensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad