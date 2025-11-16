Más de 12 muertos y varios heridos en accidente de transito de Ecuador: un bus cayó al abismo

Al menos trece personas murieron este domingo al caer un autobús por la ladera de una montaña de los Andes ecuatorianos, según informaron a EFE fuentes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

#Ecuador l Al menos 12 fallecidos y 20 lesionados dejó como resultado la caída de un bus de la cooperativa Ambateñita en abismo ubicado en la vía cercana a la población de Simiatug, 217 kilómetros al sur de la capital, en la provincia de Bolívar, Guaranda. pic.twitter.com/PUvUyuigwC — Señal Capital (@senalcapital) November 16, 2025

El accidente ocurrió en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) en un punto cercano a la localidad de Simiátug, ubicada en la sureña provincia andina de Bolívar, donde el autobús dio varias vueltas de campana tras, aparentemente, haber chocado con un automóvil que venía en sentido contrario.

#ULTIMAHORA

Un bus de la Coop Ambateñita se accidentó en el sector de Simiatug en la provincia de Bolívar.

Extraoficialmente se conoció que hay varias personas fallecidas pero las autoridades no han emitido un número exacto. #Ecuador #URGENTE pic.twitter.com/Xl6eAjZNV6 — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) November 16, 2025

El vehículo había partido de la ciudad de Ambato, capital de la andina provincia de Tunguruahua y se dirigía a Simiátug, principalmente con personas originarias de esa localidad que llegaban para votar en el reférendum convocado este domingo a petición del presidente Daniel Noboa, según indicaron medios locales.