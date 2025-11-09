En vivo
Más de 25 presos fueron hallados sin vida en cárcel de Ecuador: "Producto de asfixia"

Más de 25 presos fueron hallados sin vida en cárcel de Ecuador: "Producto de asfixia"

En un comunicado apuntó que "entre ellos (los presos) cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión".

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

