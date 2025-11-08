En vivo
Más de 5 muertos deja grave incendio al interior de una tienda de perfumes

Dos plantas de un edificio utilizado como almacén y fábrica de perfumería quedaron carbonizadas por las llamas, cuyo origen se desconoce por el momento, según las imágenes difundidas.

Foto: captura de pantalla en redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

