Melania Trump subastará un sombrero y dos objetos más por al menos 250.000 dólares

La ex primera dama de EE.UU. Melania Trump anunció la subasta de tres artículos, entre los que destaca un sombrero blanco que lució durante la visita a la Casa Blanca del presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte Macron, en 2018.

En un comunicado de su oficina sobre la subasta, en la que la puja mínima se ha fijado en 250.000 dólares, Melania Trump concreta que además del sombrero, se incluirá una "exclusiva" pieza de arte en NFT creado por Marc-Antoine Coulon en la que el complemento de moda puede verse en movimiento, además de una acuarela del mismo artista.

Se trata del segundo NFT que Trump saca a la venta en menos de un mes, puesto que a finales de diciembre ofreció al mejor postor otro NFT de un dibujo de sus ojos, creado también por Coulon, detallan los medios locales.

Según la oficina de la esposa de Donald Trump, parte de los fondos obtenidos con la venta irán a parar a una iniciativa que forma parte del programa contra el acoso escolar "Be Best" que desarrolló siendo la primera dama de EE.UU., aunque no especifica qué porcentaje.

El sombrero blanco, que está firmado por Melania Trump y que se considera la pieza central de la subasta, fue creado por su estilista personal, Hervé Pierre, para lucirlo junto al traje en blanco puro de Michael Kors valorado en más de 2.000 dólares que llevó para la ocasión.

La presencia de Melania durante la visita de Emmanuel y Brigitte Macron, en abril de 2018, fue seguida de cerca por los medios, puesto que era una de sus primeras apariciones públicas junto a su esposo, tras conocerse el escándalo de las supuestas relaciones extramatrimoniales del expresidente estadounidense con la actriz porno Stormy Daniels.

El pago de la subasta podrá hacerse exclusivamente con SOL, una criptomoneda.